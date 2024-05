Ghost of Tsushima è ora disponibile su PC

Ghost of Tsushima, sviluppato da Sucker Punch e pubblicato da Sony PlayStation Studios, è ora disponibile su PC (Steam). Alla fine del XIII secolo, l’impero mongolo ha distrutto intere nazioni durante la propria campagna di conquista dell’Oriente. L’Isola di Tsushima è l’ultimo baluardo rimasto tra il Giappone continentale e un’enorme flotta d’invasione mongola condotta dallo spietato e scaltro generale Khotun Khan. Ecco la nostra recensione su PlayStation 5.

Mentre l’isola di Tsushima è in fiamme all’indomani della prima ondata dell’assalto mongolo, il coraggioso samurai Jin Sakai non demorde. Essendo uno degli ultimi sopravvissuti del suo clan, Jin è determinato a fare tutto il necessario, costi quel che costi, per proteggere il suo popolo e rivendicare la sua patria. Deve allontanarsi dalle tradizioni che lo hanno forgiato come guerriero per intraprendere un nuovo percorso, quello dello Spettro, e affrontare una guerra non convenzionale per la libertà di Tsushima.