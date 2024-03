No Man's Sky: ecco l'aggiornamento Orbital

No Man’s Sky, sviluppato e pubblicato da Hello Games, accoglie il nuovo aggiornamento Orbital, sia su PlayStation, Xbox e PC. Stando alle parole di Sean Murray, game designer dell’opera spaziale che conduce in una Galassia lontana lontana, è l’aggiornamento più imponente mai pensato da parte di Hello Games.









L’aggiornamento rielabora completamente le varie stazioni spaziali proposte, apportando delle modifiche importanti agli spazioporti nonché nel design degli interni. Verranno infatti inseriti negozi, postazioni e ulteriori caratteristiche interessanti per rendere l’opera più immervsiva, il tutto con una struttura procedurale pensata per l’occaisone.