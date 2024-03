The Hexadome: Aristeia Showdown, ecco il primo gameplay

Blindspot Games, lo studio indipendente fondato da sviluppatori veterani autori di videogiochi tattici e multiplayer come Blood Bowl e Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, ha pubblicato il primo trailer di gameplay ufficiale del suo prossimo strategico a turni The Hexadome: Aristeia Showdown, un titolo ambientato nell’Infinity Universe tratto dal celebre gioco da tavolo sci-fi.









Blindspot Games ha inoltre annunciato che dal 4 al 9 aprile, su Steam, si terrà la prima sessione di Closed Beta di The Hexadome: Aristeia Showdown, all’interno della cornice del TurnBasedThursdayFest, una celebrazione dei giochi a turni che si terrà proprio nello stesso periodo.