Metal: Hellsinger, in arrivo la versione VR

Metal: Hellsinger VR è in arrivo per Meta Quest 2 e 3, Meta Quest Pro, PlayStation VR 2, e PC Steam VR nel 2024. Lo sparatutto ritmico originale, che ricorda DOOM, è stato sviluppato da The Outsiders, nonché ricreato da zero per VR in collaborazione con Lab42 Games.









“Metal: Hellsinger in VR è una combinazione perfetta, o dovrei dire infernale”, ha dichiarato Erling Ellingsen, Chief Marketing Officer di Funcom. “Già quando stavamo lavorando all’originale, abbiamo fantasticato su quanto sarebbe stato emozionante giocare in VR e molti fan pensavano la stessa cosa. Ora quella fantasia si sta avverando e non c’è dubbio: abbattere demoni al ritmo di epici brani metal, il tutto in full-motion VR immersivo, è incredibile proprio come l’avevamo immaginato.”