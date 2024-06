Kena: Bridge of Spirits in uscita ad agosto su Xbox

Ember Lab ha annunciato che Kena: Bridge of Spirits sta per arrivare sulle console Xbox, dopo essere approdato su PC e piattaforme PlayStation poco meno di tre anni fa (qui la nostra recensione).

Questa nuova versione del gioco includerà vari nuovi accessori: un bastone aggiuntivo, un cappello per i Rot a tema piratesco e una skin dorata.

“Siamo entusiasti di portare la storia di Kena a un nuovo pubblico sulle piattaforme Xbox,” ha dichiarato Josh Grier, direttore operativo di Ember Lab. “Essendo il nostro gioco di debutto, Kena significa molto per tutti i membri dello studio e il team è entusiasta di condividere il viaggio di Kena con altri giocatori: speriamo davvero che tutti si divertano a conoscere Kena e i suoi amici Rot!”

Kena: Bridge of Spirits sarà disponibile su Xbox One e Series X|S dal 15 agosto sia in formato fisico che digitale.