Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake cambia sviluppatore

I lavori sul remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo hanno subito un altro scossone, l’ennesimo dopo i vari rinvii che si sono avvicendanti in passato.

Il publisher ha difatti annunciato che il progetto ha subito un cambio di sviluppatore, dunque i lavori passeranno dagli indiani di Ubisoft Pune e Ubisoft Mumbai allo studio che ha dato luce alla trilogia originale: Ubisoft Montreal. La compagnia fa sapere che il cambio in corsa si è reso necessario per garantire ai fan la migliore esperienza possibile.

Ubisoft spiega che il lavoro realizzato finora non verrà scartato, ma gli sviluppatori di Ubisoft Montreal dovranno analizzare attentamente il da farsi e valutare attentamente le prossime mosse. È dunque probabile che bisognerà attendere ancora un bel po’ prima che il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo sia pronto.

