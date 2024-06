Monster Hunter Wilds: pubblicato un nuovo trailer

Durante la Summer Game Fest ha fatto la sua apparizione anche Monster Hunter Wilds, che ha mostrato al pubblico un nuovo trailer. Questo video ha un’impostazione diversa da quello pubblicato una decina di giorni fa, preferendo concentrarsi su una scena narrativa e sul bioma desertico, e naturalmente su alcuni dei mostri che qui finiremo per affrontare.

Sul palco è poi salito il producer Ryozo Tsujimoto, che ha fatto sapere che Monster Hunter Wilds sarà presente in forma giocabile alla Gamescom di Colonia, che ricordiamo si terrà fra il 21 e il 25 agosto. Inoltre, in quella sede Capcom condividerà ulteriori informazioni sul nuovo capitolo della serie dedicata alla caccia ai mostri. L’uscita del gioco è prevista per il 2025 su PC tramite Steam, PS5 e Xbox Series X|S.