Street Fighter 6: annunciati M. Bison, Terry Bogard e Mai Shiranui

Qualcuno ci ha detto che M. Bison era morto, ma noi non ci abbiamo mai creduto davvero. E infatti all’interno della cornice della Summer Game Fest, Capcom ha annunciato che sarà proprio lui il capolista della seconda stagione di personaggi DLC per Street Fighter 6. Non che gli altri nomi non siano degni di rispetto, intendiamoci: nel corso dei prossimi mesi, sul picchiaduro arriveranno infatti anche due ospiti d’eccezione come Terry Bogard e Mai Shiranui, volti iconici della serie Fatal Fury di SNK. Ultima ma non ultima Elena, lottatrice di Capoeira che avevamo imparato a conoscere in Street Fighter IV.

M. Bison arriverà su Street Fighter 6 nel corso dell‘estate 2024, seguito da Terry nell’autunno. Per le due dame bisognerà invece aspettare il 2025: Mai Shiranui arriverà a inizio anno, ed Elena nel corso della primavera. Per celebrare l’annuncio, Capcom ha anche deciso di scontare il gioco del 50% fino al 17 giugno.