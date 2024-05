Monster Hunter Wilds torna a mostrarsi in un trailer di gameplay

Durante l’ultimo State of Play che è stato trasmesso la notte scorsa è stato mostrato un nuovo trailer di gameplay di Monster Hunter Wilds.

Il trailer messo in risalto il paesaggio selvaggio pieno zeppo di nuovi mostri che si sono adattati alle condizioni mutevoli del loro habitat. Questi ecosistemi immersivi sono popolati da animali selvatici che si sono adattati all’ambiente circostante, tra cui mostri più piccoli come il Dalthydon, un wyvern erbivoro che migra stagionalmente, e il Ceratonoth, che si affida ai maschi per proteggere il branco dalle tempeste furiose con corna dorsali ben sviluppate che fungono da parafulmini. Anche i grandi mostri si aggirano per le Piane ventose, tra cui il Doshaguma. Pur essendo massicce e territoriali, queste bestie zannute vengono curiosamente avvistate a volte mentre si aggirano per le piane in branchi aggressivi. Nel frattempo, il formidabile anfibio Chatacabra sfrutta l’ambiente circostante e la saliva adesiva per diventare un avversario ancora più forte, corazzando il proprio corpo con materiali naturali come il minerale.

Per aiutare i cacciatori ad affrontare le sfide che li attendono in Monster Hunter Wilds, il gameplay della serie si è evoluto con un arsenale di nuove funzionalità. I giocatori potranno passare dalle sequenze della storia al gameplay senza interruzioni. Per attraversare i vasti ambienti di questo mondo, il gioco introduce i Seikret, un nuovo tipo di cavalcatura. Queste agili creature possono guidare i loro cavalieri verso le destinazioni e consentire ai cacciatori di eseguire azioni in movimento, come affilare le armi, raccogliere materiali e brandire la fionda. I cacciatori possono anche passare a un’arma secondaria con il loro Seikret, consentendo ai gruppi di caccia di adattarsi alle mutevoli condizioni sul campo senza dover tornare alla base.

Inoltre, il gioco introduce nuovi sistemi, come la Modalità precisione, che offre ai cacciatori un controllo più preciso sulla mira, la guardia e l’attacco ai punti deboli dei mostri. La nuova Fionda uncinata offre ai cacciatori ulteriori abilità, tra cui azioni contestuali e la possibilità di raccogliere oggetti a distanza, anche quando è montato sul Seikret.

Monster Hunter Wilds è ancora sprovvisto di una data di uscita definitiva, ma sappiamo che verrà pubblicato su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S nel 2025.