Neva: un trailer mostra il gameplay del gioco dei creatori di Gris

Fra i giochi mostrati durante il Devolver Direct 2024 non ha mancato di attirare l’attenzione Neva, avventura narrativa sviluppata dai creatori dell’ottimo Gris. Il gioco in questione era in realtà stato annunciato circa un anno fa, ma il trailer pubblicato di recente ci permette di dare un’occhiata più estesa al gameplay. A differenza del precedente gioco di Nomada Studio, sembra che in questo caso ci sarà anche da combattere.

Il gioco segue la storia di Alba e del giovane cucciolo di lupo con cui stringerà fin da subito un forte legame; la cooperazione fra i due si rivelerà indispensabile per poter superare i numerosi pericoli del mondo morente in cui vivono. Neva uscirà nel corso del 2024 su PC tramite Steam, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.