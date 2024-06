Devolver Direct: ecco tutti gli annunci

Devolver Digital ha mostrato alcune delle sue pubblicazione in uscita nel corso dell’anno e nella prima parte del 2025 nel corso della Summer Game Fest, attualmente al suo secondo giorno. I nuovi giochi Possessor(s) dello sviluppatore indipendente Heart Machine (Hyper Light Drifter) e Tenjutsu dello sviluppatore solista Deepnight Games (Sébastien Benard, Dead Cells) sono stati i protagonisti del Devolver Direct di quest’anno, insieme all’annuncio della data di uscita di Anger Foot (Free Lives) e The Crush House (Nerial), e dei nuovi contenuti scaricabili per Cult of the Lamb (Massive Monster) e The Talos Principle 2 (Croteam). Durante il Summer Game Fest Offical è stato anche presentato il primo gameplay trailer di Neva.

Possessor(s) è un gioco d’azione animato in scorrimento laterale, i combattimenti si ispirano ai platform fighters. Una storia raccontata da personaggi pericolosi, ambientata in un mondo profondo e interconnesso, pronto per essere esplorato. In Tenjutsu ci sono quattro fazioni criminali che controllano la città con il pugno di ferro e per sconfiggerli il giocatore dovrà padroneggiare una lotta brutale, costruendo un letale arsenale di armi. Di sicuro, oltre a Anger Foot, provato in anteprima dal nostro Emanuele Feronato, il resto potrebbe deliziare gli appassionati del team.