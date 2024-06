No More Room in Hell 2 è stato annunciato

Lo sviluppatore dell’apprezzato Chivalry 2, Torn Banner Studios, ha svelato completamente l’attesissimo sparatutto horror cooperativo per otto giocatori No More Room in Hell 2. No More Room in Hell 2 si svolge all’inizio di un’apocalisse zombie coinvolgente e attiva. Con una combinazione di classici nemici zombie in una storia di sopravvivenza radicata ma terrificante, questo vero gioco cooperativo PvE per 8 giocatori instillerà il terrore nei giocatori offrendo al contempo un gameplay fresco e tattico.

“No More Room in Hell 2 continua l’estetica oscura e radicata e l’intenso approccio horror d’azione del gioco originale, espandendo notevolmente la sua visione”, ha dichiarato Steve Piggott, CEO e direttore creativo di Torn Banner Studios. “Siamo entusiasti di essere i nuovi pastori di un franchise che abbiamo adorato come fan ed entusiasti di intraprendere la missione di catturare l’orrore iconico del classico cinema di zombie.