Call of Duty: Black Ops 6, ecco trailer e primi dettagli

Activision ha presentato ufficialmente Call of Duty: Black Ops 6, ultimo capitolo della storica saga di FPS sviluppata da Treyarch.

La campagna realizzata in collaborazione con Raven Software sarà ambientata negli anni ’90, all’indomani della caduta del Muro di Berlino e del conseguente scioglimento dell’Unione Sovietica. La campagna di Black Ops 6 offrirà un gameplay dinamico che include una varietà di stili di missione con scene celebri e momenti ricchi di azione, rapine ad alto rischio e attività di spionaggio. Saranno presenti i personaggi iconici Frank Woods e Russell Adler, con nuovi alleati tra cui Troy Marshall e Jane Harrow.

Nel multiplayer, invece, i giocatori metteranno alla prova le proprie abilità su 16 nuove mappe al momento del lancio, incluse 12 mappe principali 6v6 e quattro mappe Strike che possono essere giocate 2v2 o 6v6. Inoltre, Call of Duty: Black Ops 6 segnerà il ritorno di Round-Based Zombies, la modalità in cui i giocatori dovranno eliminare orde di non morti in due nuove mappe al momento del lancio. Dopo il lancio, i giocatori potranno aspettarsi mappe aggiuntive e nuove esperienze di gioco sia nel multiplayer che nella modalità Zombi.

Call of Duty: Black Ops 6 sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S dal 25 ottobre 2024.