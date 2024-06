The Rogue Prince of Persia si aggiorna con un nuovo bioma

Ubisoft ed Evil Empire hanno pubblicato un aggiornamento per The Rogue Prince of Persia che introduce non soltanto un nuovo bioma, ma anche due nemici inediti.

L’update Temple of Fire porta con sé un bioma pieno zeppo di trappole e insidie, mentre fanno la loro comparsa gli Shielded Warrior e il Duellist, affiancati da una nuova arma per il Principe: il Flaming Censers. Questo aggiornamento introduce anche l’Albero delle abilità di progressione che consente ai giocatori di utilizzare i Glimmer dello Spirito per sbloccare miglioramenti persistenti.

Ricordiamo che The Rogue Prince of Persia è disponibile su PC in Accesso Anticipato. Qui trovate la nostra anteprima.