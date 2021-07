Tencent sta per acquisire Sumo Group per 1,3 miliardi di dollari

Tencent è in procinto di acquisire la totalità delle azioni di Sumo Group in un’operazione dal valore complessivo di circa 1,3 miliardi di dollari.

La notizia rimbalza sulle colonne di GamesIndustry, dove leggiamo che il colosso cinese è già in possesso dell’8,75% delle quote azionarie della compagnia britannica, ma nel prossimo futuro ha intenzione di portare questa quota al 100% tramite un’operazione che coinvolgerà la sussidiaria Sixjoy Hong Kong Limited.

Sumo Group possiede ben quattordici studi di sviluppo e un totale di oltre mille dipendenti, i quali hanno lavorato a titoli del calibro di Sackboy: Una Nuova Avventura per Sony e Crackdown 3 per Microsoft. Sumo Digital, la sussidiaria più nota del gruppo, è celebre principalmente per i lavori su licenza, come i due appena citati, ma è impegnata anche nello sviluppo di titoli originali, tra cui il recentissimo Hood: Outlaws & Legends.

Nessuna notizia circa le tempistiche dell’acquisizione di Sumo Group da parte di Tencent, che immaginiamo dovrà prima superare un lungo iter burocratico.

