Monster Hunter Stories e Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin è ora disponibile su Steam e PlayStation 4

Monster Hunter Stories è disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC (Steam) insieme a Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, che adesso è disponibile anche su PlayStation 4. Entrambi questi acclamati GDR a turni sono anche compatibili con Steam Deck. Sia gli apprendisti che i Rider veterani possono cimentarsi in entrambe le avventure in un’unica entusiasmante collection.

In Monster Hunter Stories il giocatore entrerà in un mondo pulsante in cui i Rider stringono legami con i mostri selvaggi anziché dar loro la caccia. Questa versione migliorata del primo gioco di ruolo ambientato nell’universo di Monster Hunter è ora dotata di nuove ed entusiasmanti caratteristiche per un’avventura ancora più emozionante e coinvolgente:

Immagini migliorate: il giocatore potrà immegersi nell’azione con una grafica aggiornata, che presenta modellazione, texture e illuminazione migliorate su schermi più grandi.

nell’azione con una grafica aggiornata, che presenta modellazione, texture e illuminazione migliorate su schermi più grandi. Nuovi Voice-over: si potrù godere una storia con il doppiaggio completo in inglese e giapponese.

storia con il doppiaggio completo in inglese e giapponese. Modalità Museo: esplorerà oltre 200 concept art, musiche di sottofondo e sketch speciali degli sviluppatori.

esplorerà oltre 200 concept art, musiche di sottofondo e sketch speciali degli sviluppatori. Aggiunti gli Aggiornamenti del Titolo: i giocatori avranno inoltre accesso a contenuti precedentemente esclusivi per il Giappone, tra cui gli aggiornamenti del titolo 1.20 e 1.30..