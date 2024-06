Il franchise di Kingdom Hearts è ora disponibile su Steam

L’intero franchise di Kingdom Hearts, l’iconica saga videoludica creata da Square Enix, è ora disponibile su Steam. Al momento, i capitoli e le collection della serie sono scontati a un prezzo dimezzato. Ricordiamo, inoltre, che l’intera serie è disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Nel trailer d’annuncio, inoltre, è stata mostrata la nuova canzone della compositrice giapponese Hikaru Utada. “Registrare una nuova versione di uno dei miei brani più amati rappresentava una grande sfida, per cui ho chiesto aiuto ad A. G. Cook, mio amico e collaboratore. Le nuove versioni di “Simple and Clean”/“Hikari” restano fedeli ai brani di ventidue anni fa, ma sono espressione di qualcosa di diverso, di un diverso punto di vista: sono più riflessive, più sagge e più amabili. Nella vita non contano le vittorie o le sconfitte, ma ciò che impariamo dalle nostre esperienze. Mi colpisce profondamente pensare a tutte le vite che Kingdom Hearts ha toccato e arricchito, e spero che ce ne saranno molte altre in futuro”, ha dichiarato la cantante.