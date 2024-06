John Hight ha lasciato Blizzard Entertainment

Dopo oltre dodici anni di permanenza nell’organico della Casa di Irvine, John Hight ha fatto sapere di aver lasciato Blizzard Entertainment.

“Dopo 12 anni incredibili in Blizzard, ho deciso di farmi da parte e iniziare una nuova quest,” ha dichiarato Hight su X. “È stata una decisione difficile, ma credo che ora sia il momento giusto: Warcraft è in una posizione formidabile ora che questo universo compie 30 anni. È stato un onore servire gli eroi di Azeroth.”

Entrato in Blizzard Entertainment nel 2011, John Hight è stato dapprima senior producer dell’espansione Mists of Pandaria, diventando negli anni executive producer e vice presidente del francise, e poi general manager di World of Warcraft. Ha inoltre collaborato allo sviluppo di Diablo 3 e dell’espansione Reaper of Souls.

Hight spiega che continuerà a realizzare videogiochi, dunque rimarrà in questo settore, ma al momento non può svelare nulla di preciso sul suo futuro.