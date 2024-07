Warhammer 40,000: Space Marine 2 è in fase gold

Saber Interactive e Focus Entertainment hanno annunciato che Warhammer 40,000: Space Marine 2 è entrato in fase gold, pertanto è molto difficile che il gioco subisca un ulteriore rinvio.

Dopo aver cancellato la beta per concentrarsi sull’ottimizzazione, tramite un breve messaggio diffuso via social gli sviluppatori hanno fatto sapere di aver completato i lavori, pertanto sarà possibile affrontare le avventure del tenente Demetrian Titus degli Ultramarine a partire dal 9 settembre. Ricordiamo che l’action con visuale in terza persona sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.