Le Olimpiadi degli eSport si terranno in Arabia Saudita

È ufficiale: le prime Olimpiadi degli eSport si terranno in Arabia Saudita nel 2025. Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha siglato un accordo con il Comitato Olimpico Nazionale (NOC) saudita della durata di ben dodici anni: ciò significa che le Olimpiadi si terranno in Arabia Saudita anche nel prossimo futuro, a intervalli regolari non ancora ben definiti.

“Siamo molto felici di lavorare alle Olimpiadi degli eSport con il Comitato Olimpico Nazionale dell’Arabia Saudita, perché ha una grande esperienza, per non dire unica, nel campo degli eSport,” ha dichiarato Thomas Bach, presidente del CIO. “Collaborando con il NOC ci siamo assicurati che i valori olimpici fossero rispettati, in particolare per quanto riguarda i titoli dei giochi in programma, la promozione dell’uguaglianza di genere e l’impegno con il pubblico giovane, che sta abbracciando gli eSport.”

Restano tuttavia molti dubbi proprio sul rispetto di questi valori olimpici, d’altronde l’Arabia Saudita è notoriamente un paese fin troppo indietro sul fronte dei diritti umani, in particolar modo nel campo dell’uguaglianza di genere e dei diritti LGBTQ+. L’omosessualità, infatti, è punita con l’incarcerazione o addirittura la pena di morte.

