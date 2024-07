Mortal Kombat 1: svelato il gameplay di Takeda Takahashi

Warner Bros. Games ha pubblicato oggi un nuovo trailer di Mortal Kombat 1, recensito dal nostro Gabriele Barducci. Il video punta i riflettori su Takeda Takahashi, il nuovo combattente che si unirà al roster del gioco dal 23 luglio in accesso anticipato per i possessori del Kombat Pack, per poi essere disponibile per tutti dal 30 luglio.

Come il cugino Kenshi, anche Takeda Takahashi è stato cresciuto come membro della Yakuza. A differenza del cugino, però, Takeda amava quello stile di vita e per questo è stato scelto per porre fine alla crociata di Kenshi contro i suoi padroni. Durante il combattimento Takeda fu ferito a morte e, nel tentativo di salvarlo, Kenshi lo portò al luogo più vicino dove ricevere assistenza: lo Shirai Ryu. Kenshi non voleva lasciarlo andare anche dopo la guarigione perché temeva che la Yakuza potesse ucciderlo per via del fallimento della missione, ma Takeda oppose resistenza tentando ripetutamente di fuggire.