Still Wakes the Deep: disponibile la nuova patch

Sviluppato e pubblicato da The Chinese Room, Still Wakes the Deep s’infoltisce con la nuova patch, disponibile su PC (Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il titolo, recensito dal nostro Kommissario, trasporta i giocatori in un luogo da incubo e in situazioni difficoltose. Le novità principali dell’aggiornamento, denominato 1.3, si concentrano sulla correzione di alcuni elementi grafici, oltre all’eliminazione di bug importanti, notati anche dai giocatori. Sono stati, inoltre, sistemati alcuni dettagli dell’interfaccia di gioco, inclusi i diversi problemi di sovrapposizione dell’interfaccia utente.

Tra i doppiatori del titolo, inoltre, sono presenti Alec Newman e Neve McIntosh. Ambientato in Scozia negli anni ’70, il titolo trasporta all’interno di orrori di vario genere, conducendo il giocatore in luoghi brutali.