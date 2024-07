Xbox Game Pass: in arrivo i videogiochi di metà luglio

Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft, a breve accoglierà tre nuovi produzioni al day one. Con le ultime novità in merito all’abbonamento della casa di Redmond, infatti, al momento il servizio proseguirà come ha sempre fatto, in attesa dell’aumento di prezzo che non ospiterà più giochi al day one, come abbiamo dettagliato in questa nostra ultima news pubblicata qualche giorno fa.

In arrivo su PC (Xbox Game Pass), Xbox One e Xbox Series X|S, infatti, sono Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (dal 19 luglio), Flintlock: Siege of Dawn (dal 18 luglio) e Dungeons of Hinterberg (sempre dal 18 luglio).