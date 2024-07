Enotria: The Last Song, un nuovo video approfondisce il folklore italiano

Sviluppato e pubblicato da Jyamma Games, Enotria: The Last Song si mostra in un nuovo video che approfondisce il folklore italiano, da nord a sud, in una panoramica che getta ulteriore luce sui temi dedicati, dopo la recente demo rilasciata qualche settimana fa, che ha generato sul web alcuni pareri controversi e dei dubbi sulla realizzazione del titolo del team italiano, in arrivo il prossimo 19 settembre 2024.

Enotria: The Last Song è un Action-RPG in stile Souls ambientato in un mondo ispirato dal folklore italiano, in cui il sole più luminoso proietta l’ombra più oscura. Indossa maschere in grado di cambiare il tuo ruolo e altera la realtà con il potere dell’Ardore per svelare i segreti di Enotria. Nel video vengono mostrate le principali novità inerenti al racconto e alla lore, che si mostra in tutto il suo splendore.