FAIRY TAIL 2: svelati nuovi dettagli sui protagonisti

Oggi KOEI TECMO Europe e il team di sviluppo Gust hanno rivelato nuove informazioni sui personaggi principali di FAIRY TAIL 2, il nuovo gioco di ruolo d’azione basato sul popolare franchise FAIRY TAIL. I fan possono anche dare un’occhiata alla storia originale del gioco, “The Key to the Unknown”, che racconterà eventi che si svolgono dopo la battaglia finale dell’opera originale. Sequel diretto del gioco del 2020 di KOEI TECMO, FAIRY TAIL 2 è attualmente in fase di sviluppo per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (Steam).

In FAIRY TAIL 2, i giocatori prenderanno il controllo di Natsu e di altri membri della gilda Fairy Tail, come Lucy, Gray, Erza e Wendy, e viaggeranno senza interruzioni attraverso i vasti campi del Regno di Fiore. Insieme combatteranno delle battaglie magiche contro il loro acerrimo nemico, l’Imperatore Zeref dell’Impero Alvarez, e gli Spriggan 12, un gruppo di formidabili maghi che comprende Irene, Ajeel, Dimaria e Brandish.