CYGNI: All Guns Blazing è ora disponibile

Konami e lo studio scozzese KeelWorks annunciano la pubblicazioni con CYGNI: All Guns Blazing è da oggi disponibile in tutto il mondo su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Steam ed Epic Games Store). Il titolo arriverà anche sulla piattaforma cloud gaming Blacknut. Ricordiamo, inoltre, che il titolo arriverà su Epic Games Store.

Per celebrare il lancio, è stato presentato un nuovo trailer che mostra le caratteristiche principali di CYGNI: All Guns Blazing, tra cui intensi combattimenti, personalizzazione delle armi, co-op locale e molto altro ancora. CYGNI: All Guns Blazing è uno sparatutto twin-stick a scorrimento verticale che combina nostalgici elementi old school con grafica next-gen, animazioni dal sapore cinematografica e azione intensa