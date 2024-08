High on Life diventerà una serie animata

Squanch Games e Striker Entertainment hanno fatto sapere che realizzeranno una serie TV animata ispirata al videogioco High on Life. La serie sarà prodotta dall’atttore comico J.B. Smoove, il quale ha già prestato la sua voce per una delle armi presenti nello sparatutto.

“High on Life è smisurato, strano e meraviglioso, e la serie sarà tutto questo e molto di più,” ha dichiarato Smoove (via Deadline). “Preparatevi a ridere a crepapelle con alcuni personaggi indimenticabili come me! Siamo carichi e pronti a partire!”

Pubblicato nel 2022 su PC e Xbox, High on Life è successivamente sbarcato anche su console PlayStation, riscuotendo un discreto successo di pubblico e critica.