Krafton acquisisce Tango Gameworks e l'IP di Hi-Fi Rush

Attraverso un comunicato stampa arrivato la scorsa notte in redazione, Krafton ha annunciato di aver acquisito Tango Gameworks e tutti i diritti correlati al franchise di Hi-Fi Rush. Ciò significa che lo studio giapponese non chiuderà i battenti, come invece reso noto lo scorso maggio. Microsoft ha dunque deciso di cedere lo studio al publisher sudcoreano invece di procedere allo smantellamento del team che ha dato i natali anche a The Evil Within e Ghostwire: Tokyo.

“Krafton intende collaborare con Xbox e ZeniMax per garantire una transizione fluida e mantenere la continuità in Tango Gameworks, consentendo al team di proseguire nello sviluppo dell’IP Hi-Fi Rush ed esplorare progetti futuri,” si legge nel comunicato. “Krafton supporterà il team Tango Gameworks nel suo impegno per l’innovazione e nell’offrire esperienze innovative ed entusiasmanti per i fan.”

Infine, il publisher precisa che l’acquisizione non avrà alcun impatto sulla disponibilità dei videogiochi sviluppati in passato da Tango, i quali continueranno a essere disponibili su tutte le piattaforme dove sono stati pubblicati.