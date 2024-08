Kunitsu-Gami: Path of the Goddess raggiunge i 500.000 giocatori

La nuova IP di Capcom Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ha conquistato oltre 500.000 giocatori su PC e console. Per celebrare questo traguardo, Capcom è lieta di offrire un regalo speciale: un set di contenuti scaricabili gratuiti con tre incantevoli Talismani Mazo, tra cui uno frutto di una collaborazione con Okami:

Talismano Mazo: Giubileo – I giocatori possono equipaggiare questo Talismano per ammirare gli abitanti dei villaggi vicino a Soh scatenarsi in una danza gioiosa. Talismano Mazo: Gru danzante – Permette di trasformare i normali attacchi di Soh in una danza ipnotica e in fuochi d’artificio. Talismano Mazo: Amaterasu – Con questo Talismano, fiori vibranti sbocceranno sotto i piedi di Soh quando viaggia.

https://www.youtube.com/watch?v=4EamjuZSXJk Oltre a questi Talismani Mazo unici, è ora disponibile per tutti i giocatori un aggiornamento del titolo che include una nuova funzione di ordinamento aggiunta alla schermata dell’equipaggiamento del Talismano Mazo, oltre a correzioni di bug minori.