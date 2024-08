S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, un lungo video sul gameplay

GSC Game World ha pubblicato un lungo approfondimento della durata di quasi 36 minuti che rivela nuovi dettagli su gameplay, storia e ambientazione di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Attraverso il video che trovate qui in alto, il team ucraino spiega come abbia fatto a creare un’ambientazione quanto più realistica possibile rispetto ai luoghi in cui è realmente accaduto il disastro nucleare. Il mondo di gioco è infatti una riproduzione della Zona grande circa 64 metri quadrati in cui sono presenti moltissimi nemici, tra creature mutanti e umani di fazioni ostili.

Inoltre, nella Zona sono nascosti molti segreti, anomalie e artefatti, che possono essere recuperati solo affrontando pericoli mortali. Il gioco offrirà inoltre una storia non lineare con numerosi sentieri narrativi e diversi finali, mentre supporterà sin da subito le mod create dai fan. Infine, ci sarà spazio anche per una modalità multiplayer, che però arriverà dopo il lancio.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl verrà pubblicato il 20 novembre su PC e Xbox Series X|S. Ricordiamo che sarà disponibile sin dal lancio nel catalogo del servizio Game Pass.