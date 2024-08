ARENA BREAKOUT: INFINITE, al via l'accesso anticipato

MoreFun Studios ha annunciato oggi che Arena Breakout: Infinite è ora disponibile in esclusiva per PC (Steam). Il giocatore esplorerà una regione dilaniata dalla guerra, Kamona, in cui sarà possibile cooperare per vincere assieme altri giocatori.

Il lancio dell’accesso anticipato di Arena Breakout: Infinite introduce una nuova mappa, l’Armeria, nonché numerose nuove armi e opzioni di equipaggiamento, funzionalità molto richieste, come la Kill Cam e la modalità Spettatore e quattro nuove lingue supportate. Durante questa fase di accesso anticipato, MoreFun Studios si concentrerà sull’ottimizzazione del gameplay, introdurrà funzionalità nuove e sperimentali e bilancerà i sistemi di monetizzazione.