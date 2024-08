Splitgate 2: ecco il gameplay in un nuovo trailer

Sviluppato e pubblicato da 1047 Games, Splitgate 2 si mostra in un nuovo video gameplay. Il titolo offre ai giocatori tre fazioni tra cui scegliere e ognuna è rappresentata nel video di oggi. Ogni fazione ha le proprie abilità distinte, ognuna delle quali si adatta a uno stile di gioco diverso e variegato: i fan sono incoraggiati a mescolare e abbinare le fazioni nelle loro squadre per massimizzare i punti di forza e contrastare le scelte della squadra avversaria.

Il video introduce per la prima volta la fazione Aeros: l’azione rapida e l’abilità Rush di Aeros consentono uccisioni tramite dei movimenti fluidi, mentre le abilità del portale master vengono utilizzate per controllare un’area. Le meccaniche Hypersight e Time Dome di Meridian danno un enorme impulso ai giocatori di classe di supporto, armandoli con la capacità di assistere l’intera squadra. Costruito per il giocatore di utilità definitivo che completa le proprie partite aiutando, curando e segnando. Le origini militaristiche di Sabrask li hanno trasformati negli assi più duri di Sol. Il Sabrask Smart Wall è davvero vantaggioso in uno scontro a fuoco testa a testa e, combinato con alcune granate perfettamente lanciate, questa fazione può avere un potente potenziale offensivo nel controllo di un’area.