Metal: Hellsinger VR, annunciata la data d'uscita

Funcom annuncia che Metal: Hellsinger VR è ora disponibile per il pre-ordine su Meta Quest 2 e 3, Meta Quest Pro e PS VR 2. Lo sparatutto ritmico heavy metal dello sviluppatore Lab42 Games uscirà il 26 settembre 2024 sulle piattaforme Meta e il 3 ottobre 2024 per Steam e PlayStation.

In Metal: Hellsinger VR, incarnate il demone che è in te come mai prima d’ora. Sentite il potere dell’inferno e del paradiso bruciare nelle vostre mani mentre mirate liberamente in VR con un arsenale completo di armi uniche, tra cui pistole gemelle, una balestra esplosiva, un teschio parlante e una lama malefica. Qua la nostra recensione del titolo originale, pubblicato nel 2021.