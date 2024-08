Cult of the Lamb: Unholy Alliance è ora disponibile

Unholy Alliance, l’ultimo aggiornamento gratuito di Cult of the Lamb, è ora disponibile su console e PC, introducendo un nuovo personaggio giocabile: la Capra. Invocato con il sangue e nato nella corruzione, questo malvagio nuovo alleato può unirsi all’Agnello in cooperativa locale. I giocatori potranno uccidere gli eretici, cercare nuovi poteri e costruire il loro culto, tutto questo e molto altro insieme.

L’Agnello e la Capra possono scambiarsi le armi, infliggere danni extra quando combattono schiena contro schiena o infliggere un colpo critico se i loro attacchi sono sincronizzati. Anche i giocatori in solitaria hanno a disposizione una serie di nuovi poteri e abilità con cui giocare. Qua la recensione.