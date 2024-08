Bye Sweet Carole slitta al 2025

Little Sewing Machine ha annunciato il rinvio di Bye Sweet Carole, che dunque non riuscirà a vedere la luce del sole entro la fine di quest’anno, come inizialmente previsto.

Il videogioco a tinte horror ideato dal nostro connazionale Chris Darril ha bisogno di più tempo in fase di sviluppo per far sì che venga migliorata la qualità del prodotto finale. “Abbiamo lavorato duramente per realizzare un videogioco bello ed emozionante, ma come sa chiunque abbia già creato un videogioco, non è un compito facile,” si legge nel comunicato diffuso via Steam. “Ecco perché abbiamo preso la decisione di spostare l’uscita di Bye Sweet Carole al 2025. Questo ci darà il tempo necessario per continuare a migliorare la qualità del gameplay e del comparto artistico che vi ha fatto innamorare del progetto.”

Il team ha poi delineato alcune delle modifiche che verranno apportate in questi mesi aggiuntivi di sviluppo, tra cui effetti di luce migliorati, un’interfaccia più user friendly, il rifacimento di tutte le cutscene, un gameplay che possa trasmettere il senso di tensione al giocatore.

Bye Sweet Carole sarà dunque disponibile nel corso del 2025 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.