Owlcat Games apre una divisione di publishing

Owlcat Games, lo studio di sviluppo specializzato in RPG che di recente ha dato i natali a Warhammer 40,000: Rogue Trader, ha aperto una nuova divisione di publishing dedicata principalmente alla pubblicazione di videogiochi fortemente narrativi.

“Siamo ansiosi di collaborare con team che condividono la nostra passione per il racconto di storie accattivanti attraverso videogiochi basati sulla narrazione per aiutarli a dare vita alla loro visione,” si legge nel comunicato. “Sebbene questi giochi possano non appartenere strettamente al genere RPG, tutti pongono l’accento sulla narrazione, su personaggi ricchi e su un mondo coinvolgente.”

La nuova etichetta ha già firmato accordi con due team di sviluppo per la pubblicazione di altrettanti videogiochi: Rue Motion di Emotion Spark Studio e Shadow of the Road di Another Angle Games. Il primo è un videogioco di ruolo narrativo ispirato a Disco Elysium che racconta le vicende di un uomo intrappolato in un loop temporale, mentre il secondo è un videogioco di ruolo tattico ambientato in un Giappone feudale in cui la mitologia nipponica si fonde con i topoi dello steampunk. Entrambi i videogiochi arriveranno prossimamente su PC.