Dragon Age: The Veilguard in uscita a ottobre

Electronic Arts e BioWare hanno annunciato la data di uscita di Dragon Age: The Veilguard attraverso la pubblicazione di un nuovo trailer dal taglio cinematografico.

“Avendo lavorato su Dragon Age per oltre 15 anni, so quanto la nostra community sia impaziente ed entusiasta, e io sono altrettanto entusiasta di annunciare che Dragon Age: The Veilguard sarà disponibile il 31 ottobre“, ha dichiarato John Epler, direttore creativo di Dragon Age: The Veilguard. “Volevamo darvi la possibilità di esprimere voi stessi e di farlo in un mondo pieno di avventure e pericoli. Quindi, che siate Guerrieri, Ladri o Maghi, non vediamo l’ora che vi equipaggiate, raduniate il vostro gruppo e partiate per un’altra emozionante avventura nel Thedas ad Halloween”.

Questa la descrizione ufficiale del gioco: “In Dragon Age: The Veilguard, i giocatori vestiranno i panni di Rook, protagonista completamente personalizzabile che dovrà farsi avanti, unire la propria squadra e diventare l’eroica figura di cui il Thedas ha bisogno in un’epoca in cui le leggende nascono o vengono uccise. Insieme a Rook nella battaglia contro le divinità elfiche corrotte c’è un cast di sette interessanti compagni, ciascuno dei quali proviene da una fazione leggendaria del mondo di Dragon Age. Oltre alle loro motivazioni e storie personali, i compagni Bellara, Davrin, Emmrich, Harding, Lucanis, Neve e Taash introducono capacità ed equipaggiamenti unici che Rook dovrà implementare strategicamente nella lotta per il futuro del Thedas.”

Dragon Age: The Veilguard è in uscita il 31 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.