Mouse: P.I. For Hire torna a mostrarsi in un nuovo trailer

Il publisher australiano PlaySide e gli sviluppatori polacchi di Fumi Games hanno pubblicato un nuovo trailer di gameplay di Mouse: P.I. For Hire, lo sparatutto in soggettiva ispirato ai cartoni animati degli anni Trenta.

Il filmato presente qui in alto mette in risalto l’azione che attende i giocatori in questo FPS con protagonista Pepper, un investigatore privato impegnato a sgominare una banda di malvagi gangster roditori. Il video mostra anche alcuni dei livelli che saranno presenti nel prodotto finale, come il porto di Mouseburg, le sue fogne, le paludi che circondano la città, e uno studio cinematografico.

Mouse: P.I. For Hire non ha ancora una data di uscita definitiva, ma sappiamo che verrà pubblicato su PC via Steam nel 2025. A margine, pubblichiamo anche una galleria di nuovi screenshot appena diffusi dagli sviluppatori.