Path of Exile 2 arriverà in Early Access a novembre

Grinding Gear Games ha concesso un piccolo sguardo ad alcuni dei boss che popoleranno l’oscuro mondo di Wraeclast in Path of Exile 2, provato e visto in anteprima dal nostro Alteridan. Inoltre, Grinding Gear ha svelato che Path of Exile 2 entrerà in Early Access il prossimo 15 novembre.

In Path of Exile 2 il giocatore potrà vestire i della Strega, Signora della Morte e del Degrado, comandando orde di non morti e scatenando panico e distruzione. Nei giorni scorsi, inoltre, è stata confermata la prima Closed Beta, in arrivo a breve.