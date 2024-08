Street Fighter 6: in arrivo Terry Bogard

Street Fighter 6, sviluppato e pubblicato da Capcom, accoglierà a breve Terry Bogard, il personaggio della serie Fatal Fury di SNK. I giocatori possono provare l’Outfit 2 di Terry, ispirato al suo aspetto in Fatal Fury: City of the Wolves, dove sfoggia una giacca marrone e jeans. È possibile ottenere questo look retrò e vestirsi per fare colpo aumentando al massimo il proprio legame con lui nel World Tour o con le Fighter Coin.

Il primo sguardo al gameplay di Terry è stato rivelato durante la serata di apertura della Gamescom 2024, con una versione estesa più lunga in anteprima subito dopo. I giocatori possono finalmente sperimentare Terry in tutte e tre le modalità di gioco, tra cui Fighting Ground e Battle Hub, e possono anche combattere con Terry come nuovo Master in World Tour’s Metro City. Oltre al debutto del suo set di mosse infuocate, che incorpora le meccaniche della serie Fatal Fury di SNK.