Persona 3 Reload: presentato un boss misterioso del pass espansione

Durante la diretta della serata di apertura 2024 della gamescom, ATLUS ha annunciato che uno scontro speciale verrà aggiunto il mese prossimo in Persona 3 Reload come parte dell’Episodio di Aigis -The Answer-. La pubblicazione di questo contenuto finale per Persona 3 Reload: Pass espansione è programmata per il 10 settembre 2024. Qua la nostra anteprima di Episode Aigis.

Lo scontro è solo una parte dell’espansione Episodio di Aigis -The Answer-, un importante DLC ambientato dopo il finale del gioco che sviluppa ulteriormente la storia di Persona 3 Reload e funge da epilogo narrativo.