Annunciato il tattico roguelite Rogue Waters, in uscita a settembre

Tripwire Presents, l’etichetta di publishing di Tripwire Interactive, ha svelato Rogue Waters, un nuovo tattico a turni di stampo roguelite sviluppato da Ice Code Games. Il nome dello studio vi dice qualcosa? Si tratta del team che ha dato i natali all’ottimo Hard West 2.

Ambientato in un mondo piratesco sopraffatto da una terribile maledizione, Rogue Waters ci permetterà di mettere insieme una ciurma formata da una marmaglia di furfanti e trasformali gradualmente in temibili pirati. Sarà persino possibile evocare bestie mitologiche che combatteranno al nostro fianco. Naturalmente sarà necessario combattere sia in mare aperto che sulla terraferma attraverso un sistema di combattimento tattico a turni.

“Dare vita a Rogue Waters è stata una vera avventura“, ha dichiarato Mateusz Pilski di Ice Code Games. “Il nostro obiettivo mentre creiamo videogiochi è sempre quello di contribuire al genere in modi che offrano ai giocatori maggiore soddisfazione e divertimento nell’affrontare sfide tattiche. Combattimenti corpo a corpo dinamici che ricreano le schermaglie simili a danze delle azioni di abbordaggio, combinano il coinvolgimento con una pianificazione ponderata“.

Da notare che non bisognerà aspettare a lungo prima di solcare i mari e lanciarsi all’arrembaggio dal momento che l’uscita di Rogue Waters è fissata al prossimo 30 settembre. Il gioco sarà disponibile su PC tramite Steam.