Mafia: The Old Country parlerà siciliano ma non italiano

L’assenza del doppiaggio in italiano in Mafia: The Old Country ha creato molto scalpore non soltanto qui da noi, ma anche all’estero, tanto che Hangar 13 ha voluto precisare che nel gioco sarà presente il doppiaggio in siciliano.

“L’autenticità è centrale nel franchise di Mafia, e Mafia: The Old Country offrirà il doppiaggio in siciliano, in linea con l’ambientazione del gioco nella Sicilia del 1900,” viene affermato dagli sviluppatori con un messaggio diffuso sui social. “Inoltre, la localizzazione in lingua italiana sarà disponibile sia per l’interfaccia che tramite sottotitoli.”

Viene dunque confermata l’assenza del doppiaggio in lingua italiana, mentre resta tuttavia da capire se l’intero videogioco sarà doppiato in siciliano, oppure se solo alcuni personaggi parleranno nell’idioma siculo. O ancora, se saranno semplicemente presenti espressioni in siciliano mischiate ai dialoghi in lingua inglese. Restiamo in attesa di saperne di più, con la speranza che non si tratti di una “americanizzazione” del siciliano, ma che la lingua e la cultura dell’isola vengano trattate con rispetto.