ZERO Sievert: annunciata la 1.0, è in arrivo a ottobre

Sviluppato dal team italiano composto da una sola persona, CABO Studio, e pubblicato da Modern Wolf, ZERO Sievert abbandonerà l’Accesso Anticipato dal prossimo 23 ottobre 2023 su PC (Steam). Il trailer è stato mostrato nel corso della Gamescom 2024. Qua la nostra anteprima.

“Lavorare su ZERO Sievert è stato un processo incredibile di cui far parte e siamo rimasti molto colpiti da Luca e da tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo gioco quello che è oggi”, ha dichiarato Phil Elliott, CEO di Modern Wolf. “Negli ultimi due anni è stato riversato molto amore e impegno in questo progetto, insieme ad alcuni preziosi input da parte dei giocatori, quindi siamo molto orgogliosi di presentare il prodotto finale di tutto questo lavoro!”