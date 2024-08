Deadlock è stato annunciato ufficialmente da Valve

Negli ultimi mesi è stato un po’ il segreto di Pulcinella, ma finalmente Valve ha annunciato ufficialmente Deadlock, il suo prossimo sparatuttto multiplayer. Lo ha fatto senza particolari cerimonie, pubblicando semplicemente la pagina del prodotto su Steam.

Attualmente in closed beta, per accedere alla prova di Deadlock basta ricevere un invito da parte di un amico che è già dentro il programma di prova. Valve precisa che il videogioco è ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, pertanto il gameplay non è quello definitivo e molti asset sono provvisori.

Ma cos’è Deadlock? In soldoni, si tratta di un ibrido tra uno sparatutto a squadre in terza persona e un MOBA, con tanto di lane, eroi con abilità speciali differenti e un negozio tramite il quale acquistare potenti artefatti con i quali potenziare il proprio personaggio.