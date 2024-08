NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER, ecco Shisui Uchiha

In occasione del sesto anniversario di NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER, Namco Bandai Entertainment ha rilasciato negli ultimi giorni l’eroe Shiusui Uchiha, rendendolo disponibile nel roster del titolo. Come parte dei festeggiamenti per l’anniversario, sono stati anche introdotti nuovi contenuti ed esclusivi eventi in-game, outfit, nuovi strumenti ninja e armi e bonus ai login dei giocatori.

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER è stato realizzato con uno stile grafico completamente nuovo, con l’obiettivo di rendere gli scontri reali e d’impatto come nel manga e nella serie televisiva. Ecco la nostra recensione.