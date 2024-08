Steam: al via l'Ukrainian Festival Games 2024

Steam, la piattaforma di Valve, ha reso disponibile degli sconti sui videogiochi sviluppati e pubblicati da team ucraini. L’obiettivo, oltre a sensibilizzare i temi geopolitici attuali, è di sostenere gli studi di sviluppo che continuano a realizzare videogiochi nel Paese in conflitto dal 2022. Ecco il link dedicato in cui si possono optare per scelte di vario tipo, tra i vari videogiochi al suo interno.

Tra le varie pubblicazioni, oltre all’apprezzatissima serie S.T.A.L.K.E.R, sono anche disponibili Sherlock Holmes, AntVentor, il franchise di Metro, Ostriv e tanti altri. “Esplora oltre 450 giochi realizzati in Ucraina negli ultimi 25 anni. Goditi sconti esclusivi sui titoli più venduti, scopri successi indie acclamati dalla critica e innamorati delle gemme nascoste selezionate con cura dal nostro team”, hanno dichiarato gli organizzatori.