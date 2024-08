Goat Simulator 3 è disponibile su Nintendo Switch

Coffee Stain Publishing e Coffee Stain North hanno annunciato che Goat Simulator 3 è ora disponibile su Nintendo Switch, a seguito di una rivelazione lampante durante il Nintendo Direct di oggi. Qua la recensione.

Il giocatore si troverà nell’isola San Angora, dove i sogni prendono vita (purché il tuo sogno sia quello di essere una capra). Completa missioni stravaganti, scopri segreti nascosti e causa più caos possibile in questa avventura sandbox in cui sei tu a stabilire le regole. Goat Simulator 3 per Nintendo Switch offre lo schermo condiviso locale per 2 giocatori sia in modalità docked che portatile, oltre al multiplayer online per creare scompiglio con gli amici da lontano.