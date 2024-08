Annunciato Tales of Graces f Remastered

Bandai Namco Europe ha annunciato che Tales of Graces f Remastered, la versione migliorata del classico JRPG, sarà disponibile dal 17 gennaio 2025 per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam.

In Tales of Graces f Remastered, i giocatori seguiranno le avventure di Asbel e i suoi amici in una storia piena di personaggi indimenticabili, rivelazioni scioccanti e diversi compagni riuniti insieme da promesse fatte nel tempo. Il titolo è ambientato nel mondo di Ephinea, un pianeta con una natura lussureggiante e abbondante e che è regolato da tre grandi nazioni, ognuna con il potere di Eleth.