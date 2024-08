Fairy Tail 2 è in arrivo a dicembre

Oggi KOEI TECMO Europe e lo studio di sviluppo Gust hanno annunciato che FAIRY TAIL 2, il loro nuovo action RPG basato sul popolare franchise FAIRY TAIL, uscirà il 13 dicembre 2024. Per festeggiare, è stato presentato un nuovo trailer che offre ai fan un assaggio dell’epica azione che li attende. Sequel diretto del gioco del 2020 di KOEI TECMO, FAIRY TAIL 2 è attualmente in fase di sviluppo per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC attraverso Steam.

Il nuovo trailer offre ai giocatori un primo sguardo alle eroiche e veloci battaglie magiche che Natsu e la squadra dovranno scatenare per sconfiggere il loro più grande nemico, Zeref, l’Imperatore Spriggan dell’Impero Alvarez. Le battaglie sono state completamente rinnovate per riflettere l’azione emozionante durante i combattimenti, e i fan avranno l’opportunità di utilizzare tutte le abilità dei membri della gilda FAIRY TAIL per trionfare sui loro avversari. I giocatori dovranno sfruttare la sinergia tra i diversi personaggi per scatenare attacchi devastanti se vogliono sconfiggere Zeref e la sua unità d’élite di maghi nota come Spriggan 12.